«Arsenal m’a montré peu de respect alors même que j’étais le capitaine»

Dans une longue interview accordée à «The Athletic», Granit Xhaka n'a pas hésité à tacler Arsenal, club qu'il a quitté l'été dernier pour retourner en Allemagne.

Granit Xhaka et Mikel Arteta entretenaient une excellente relation. IMAGO

À l’heure où il voit la vie en rose avec le Bayer Leverkusen, leader invaincu de Bundesliga, Granit Xhaka s'est confié lors d’un entretien accordé à «The Athletic» sur ses sept saisons à Arsenal, faites de hauts et de très bas.

En parlant de très bas, le Bâlois de 31 ans est notamment revenu en longueur sur un épisode particulièrement marquant de sa carrière : l'altercation qui l'a opposé en octobre 2019 aux fans des Gunners et qui lui avait coûté son brassard de capitaine.

Rappel des faits Nous sommes le 27 octobre 2019, Arsenal fait match nul 2-2 face à Crystal Palace. À la 61e minute de jeu, Granit Xhaka, auteur d’un match très moyen, est remplacé par Bukayo Saka. Déjà décrié depuis de nombreuses semaines par les supporters des Gunners, l’international suisse est sifflé par le public. Il jette alors son brassard de capitaine au sol, colle sa main à son oreille en guise de provocation et part directement au vestiaire sans serrer la main de son entraîneur Unai Emery, qui sera remplacé un mois plus tard par Mikel Arteta. Montre plus

«Après cela, j’ai eu de nombreux jours noirs, assis dans ma chambre d’hôtel lors de nos matches à l’extérieur, réalisant ce qui s’était passé… J’étais complètement dévasté», a-t-il dévoilé dans les colonnes du média sportif.

Avant de poursuivre, non sans amertume : «A ce moment-là, le club m’a montré peu de respect alors même que j’étais le capitaine. Il était clair qu’ils voulaient se débarrasser de moi le plus rapidement possible, à l’exception d’une personne : Mikel Arteta».

«Mes bagages étaient déjà faits»

«Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, mes bagages étaient déjà faits et j’étais prêt à sauter dans un avion. Dans ma tête et dans mon coeur, j'avais déjà quitté le club. Je lui ai dit : "La meilleure solution, c'est que je parte". Mais Mikel m'a dit qu'il voulait que je reste. Je ne savais pas quoi faire car à ce moment-là je ne me voyais pas rejouer pour Arsenal», a expliqué le capitaine de l'équipe de Suisse.

Toutefois, une seconde rencontre avec le technicien basque, durant laquelle le remplaçant d'Unai Emery assurera au milieu de terrain helvétique vouloir construire son équipe autour de lui et le faire jouer à un nouveau poste, celui de numéro 8, a convaincu Granit Xhaka de rester outre-Manche.

«Il a été tellement convaincant. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris une décision sans en parler d'abord à ma famille. Je me suis levé et j'ai dit : "D'accord, je reste". Nous nous sommes embrassés et, à partir de ce jour, je suis retourné à l'entraînement et c'est comme si rien ne s'était passé». Après cet épisode, le Suisse défendra encore pendant trois ans et demi les couleurs d'Arsenal.