Tous deux décisifs au tour précédent, les frères Inaki et Nico Williams ont permis jeudi à l'Athletic Bilbao de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi. Les Basques se sont imposés 3-0 à San Mamés devant l'Atlético Madrid en demi-finale retour.

Inaki Williams a ouvert le score d'une reprise de volée du droit. IMAGO

Vainqueur 1-0 à l'aller, l'Athletic Bilbao affrontera ainsi Majorque, tombeur de la Real Sociedad dans l'autre demie, en finale de la compétition à Séville en avril. Un adversaire largement à la portée de l'Athletic, qui vient coup sur coup d'éliminer le FC Barcelone et l'Atlético, et est plus que jamais en course pour s'offrir une 24e Coupe du Roi, la première depuis 1984.

Trouvé par son cadet Nico, Inaki Williams a ouvert le score d'une reprise de volée du droit (13e, 1-0), avant de servir en retour son petit frère qui a trompé Oblak de près (42e, 2-0). Guruzeta a marqué un troisième but en seconde période (61e) pour conclure la démonstration basque.

ATS