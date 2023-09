blue Sport se renforce en Suisse romande : Alex Burkhalter reprend la direction rédactionnelle pour l'offre francophone et italophone de blue Sport. Il débutera dans ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2024.

Alex Burkhalter rejoint l’équipe de blue Sport. blue Sport

À partir de janvier 2024, Alex Burkhalter dirigera la rédaction de Granges-Paccot (Fribourg) et assumera l’ensemble des contenus de blue Sport en Suisse romande et au Tessin. Il assurera également la présentation de studios et de commentaires de matches en direct. blue Sport diffusera, entre autre, tous les matches de la Credit Suisse Super League et de l’UEFA Champions League.

Alex Burkhalter possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des médias. Il commence sa carrière à Genève, sur la station privée Radio Lac (Yes FM par la suite). Après une dizaine d’années, il passe de la radio à la télévision ; de 2012 à 2016, en tant que rédacteur en chef adjoint, présentateur et commentateur sur blue Sport (Teleclub à l’époque), ensuite il crée et dirige la rédaction romande de MySports et assume la responsabilité de tout le programme sportif. Aujourd’hui âgé de 43 ans, il a déjà commenté en direct plus de 300 matches de football et de hockey sur glace et animé plus de 500 émissions en studio. Il revient désormais chez blue Sport en tant que rédacteur en chef pour la Suisse romande.

Alex Burkhalter : « Je me réjouis de retrouver l’atmosphère des terrains de football, de partager et de faire vivre les émotions que procure ce magnifique sport. Et surtout, je me réjouis de relever ce nouveau défi personnel et professionnel avec toute l’équipe de blue Sport. »

«En la personne d’Alex Burkhalter, nous pouvons compter sur un journaliste et un présentateur expérimenté. Il saura, en collaboration avec l’équipe, valoriser toutes nos ligues de football et tous nos événements. Alex possède une vaste expertise dans le domaine des reportages sportifs, en plus d’être un présentateur et commentateur particulièrement charismatique. Nous nous réjouissons de son retour. Ensemble, nous allons faire rayonner davantage blue Sport en Suisse romande», déclare avec conviction Claudia Lässer, Chief Product Officer blue Sport et News.

Alex Burkhalter succède à Maïque Perez, qui a quitté l’entreprise fin août 2023.