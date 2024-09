La FIFA lance sa campagne de sensibilisation aux commotions cérébrales en partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a-t-elle annoncé mercredi. Cette campagne fait suite aux mesures annoncées lors de l’assemblée générale annuelle de l'IFAB en mars dernier.

La FIFA lance une campagne de sensibilisation aux commotions cérébrales (photo d’illustration). KEYSTONE

ATS

«Suspecter et protéger: aucun match ne mérite que l’on joue avec sa santé»: cette campagne vise à sensibiliser l’opinion sur les commotions cérébrales, un traumatisme crânien auquel tous les joueurs sont exposés. Elle a reçu l’appui de joueurs, joueuses, entraîneurs et médecins d’équipe dans le monde entier, explique la FIFA dans son communiqué.

Elle a pour objectif d’aider les joueurs, les joueuses, les entraîneurs, le personnel médical mais aussi le grand public à mieux reconnaître les signes et symptômes associés aux commotions. La campagne souligne que ceux-ci peuvent apparaître jusqu’à 72 heures après le choc et propose des conseils sur la façon de revenir au jeu en toute sécurité après une commotion cérébrale potentielle ou avérée. Des ressources pédagogiques seront également mises à la disposition des 211 associations membres de la FIFA afin qu’elles les partagent à tous les niveaux (national, régional et local).

«Une commotion est un traumatisme crânien et doit toujours être prise au sérieux. Le football est un sport que chacun devrait pouvoir pratiquer en toute sécurité, en toutes circonstances», déclare le Président de la FIFA, Gianni Infantino, cité dans le communiqué. «En apprenant à déceler les signes de commotion et à traiter ce type de lésion correctement, et en connaissant les risques associés, on peut placer la santé des joueurs et des joueuses au centre de l’équation.»

