Sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps a évoqué une nouvelle fois «les calendriers chargés, surchargés» du football international, lundi à Clairefontaine.

Didier Deschamps a évoqué «les calendriers chargés, surchargés» du football international. IMAGO/PanoramiC

AFP Nicolas Larchevêque

«Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'alarme a été tirée, que ça vienne des syndicats des joueurs ou autres. Évidemment que les calendriers sont chargés, surchargés, et que ça demande beaucoup de sollicitations pour le joueur. Est-ce que c'est trop ? On ne va pas dans le bon sens», a regretté le technicien, qui prépare la rentrée des Bleus en Ligue des nations.

Deschamps n'est «pas fataliste» et «beaucoup se sont exprimés» contre les calendriers surchargés. «Mais on subit plus qu'autre chose. Et les joueurs aussi forcément, parce que la période de repos est de plus en plus courte», a-t-il expliqué. Il y a «la fatigue physique» et «la fatigue psychologique aussi (qui) est plus importante», a-t-il conclu.

Eliminée en demi-finales du dernier Euro en Allemagne, l’équipe de France va retrouver les terrains vendredi contre l'Italie, au Parc des Princes, avant d’affronter la Belgique lundi à Lyon dans le cadre de la Ligue des nations.