Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a admis que la lourde défaite concédée face à l'Italie (3-1), vendredi au Parc des Princes en Ligue des nations, était de sa «responsabilité».

Pas mal de choses à rectifier pour «DD». KEYSTONE

AFP Melchior Cordonier

«Je ne vais pas me satisfaire de ce qu'on a fait. Il faut l'accepter sans chercher d'excuses. C'est ma responsabilité et ça le sera toujours. On n'a pas été collectivement à la hauteur par rapport à ce que nous a proposé l'Italie. On a été en dessous, mis à part le 20 premières minutes, mais on se doit de faire plus que ce qu'on a fait», a déclaré Deschamps.

«On a fait un très bon début avec ce but, une bonne pression sur l'adversaire puis après ça a été plus compliqué. C'était difficile de maintenir cette intensité sur tout un match. On n'a pas eu cette capacité athlétique de maintenir ça, avec des erreurs techniques. On a perdu des duels et redonné des ballons.», a-t-il ajouté.

Le sélectionneur, qui avait décidé de faire tourner son équipe pour cette rentrée après un Euro-2024 terminé en demi-finales mais très décevant dans le jeu, a expliqué qu'il s'attendait à ce que ses changements nuisent «à la performance collective».

«J'avais dit que c'était le moment de donner du temps de jeu à tous les joueurs sur les deux matches (Italie puis Belgique, lundi, ndlr), mais je considère que, malgré tout, c'était le moment de le faire, face à des adversaires de haut niveau. On l'a payé cher. Mais je ne vais pas changer ma vision des choses sur le 2e match», a-t-il indiqué.

«Ça fait mal et ça doit faire mal à tout le monde. Bravo à l'Italie qui a su faire ce qu'il fallait pour venir gagner parce que nous, on a eu des manques. Il ne faut pas trop tergiverser pour se préparer pour la Belgique», a-t-il conclu.