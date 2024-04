Mis en cause par 19 femmes, un coach... de retour sur le banc

Les joueuses de clubs féminins professionnels brésiliens ont protesté ce week-end contre le retour au club de l'entraîneur de Santos Kleiton Lima. Celui-ci a été accusé l'an dernier de harcèlement sexuel et moral par plusieurs sportives.

Les joueuses de l'Atlético Mineiro et de l'América Mineiro ont posé ensemble lors d'une photo sur laquelle elles se couvrent la bouche, avant le début de leur rencontre disputée dans la municipalité de Contagem, pour le championnat féminin brésilien.

La défenseuse de l'Atletico Mineiro Layza, no 19, a notamment été photographiée dos tourné et une joueuse de l'America Mineiro a quant à elle soulevé le maillot du club portant le même chiffre. Plus tôt dans la semaine, deux autres joueuses avaient montré leur no 19 lors d'une rencontre entre Palmeiras et Avai Kindermann.

Des gestes en référence à 19 lettres anonymes envoyées en septembre dernier par des joueuses au conseil d'administration de Santos, et qui accusaient l'entraîneur brésilien de 49 ans Kleiton Lima de «harcèlement moral et sexuel», notamment pendant les entraînements ou activités liées au club.

Lima nie

Lima, qui nie les allégations, avait démissionné quand les accusations avaient été mises en lumière par les médias locaux. Seulement, en l'absence de preuves selon le club brésilien, il est ensuite revenu à Santos au début du mois d'avril.

«Il s'agissait d'arguments extrêmement faibles et fragiles qui ont inutilement terni l'histoire de Santos», avait déclaré Thais Picarte, coordinatrice de la section féminine de football du club.

Vendredi, lors d'un match entre Santos et le Corinthians, joué à domicile, les joueuses du club paulista ont aussi recouvert leur bouche et leurs oreilles durant l'hymne national. Ce devant l'entraîneur Kleiton Lima, alors sur le banc.

