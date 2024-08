Issa Hayatou, l'ancien président par intérim de la FIFA, est décédé. Le Camerounais s'est éteint jeudi à Paris la veille de son 78e anniversaire.

Issa Hayatou (ici en 2015) s'est éteint jeudi à Paris. KEYSTONE

ATS

«Passionné de sport et membre du CIO, il a consacré sa vie à l'administration du sport et à la FIFA. Mes condoléances vont à sa famille, à ses amis, à ses anciens collègues et à tous ceux qui l'ont connu. Repose en paix», a déclaré le président de la FIFA Gianni Infantino en rendant hommage à son prédécesseur à la tête de l'instance mondiale dans un message publié sur Instagram.

Après la suspension de Sepp Blatter en octobre 2015, Hayatou a assuré l'intérim à la présidence de la FIFA jusqu'à l'élection d'Infantino en février 2016. Le Camerounais a également dirigé la Confédération africaine de football (CAF) de 1988 à 2017.

Sa fin de la carrière de fonctionnaire a été toutefois entachée par des accusations de corruption, qui ont culminé à une suspension temporaire imposée par la FIFA.

