L'ex-gardien de but international Jan Jongbloed, double finaliste avec les Pays-Bas en Coupe du monde, en 1974 et 1978, est décédé à 82 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé jeudi la Fédération néerlandaise de football.

Jan Jongbloed (au centre) est décédé à 82 ans. IMAGO

Le gardien avait fait partie de la génération dorée des «Oranje» des années 1970, avec lesquels il avait disputé deux finales consécutives de de Coupe du monde 1974 et 1978, perdues à chaque fois contre le pays organisateur, la RFA puis l'Argentine.

La finale 1978 avait été remportée 3-1 par les Argentins, épilogue d'un Mondial disputé en pleine dictature militaire et un climat d'intimidation dénoncé par les Oranje. Jongbloed s'était distingué en n'hésitant pas à sortir de sa surface de réparation, et s'était singularisé en disputant ces deux finales de Coupe du monde sans gants.

Il avait connu la première de ses 24 sélections en équipe des Pays-Bas en 1962, avant d'y être rappellé douze ans plus tard, à 33 ans. Il avait alors profité du conflit opposant Johan Cruyff au titulaire du poste Jan Van Beveren, que beaucoup estimaient lui être supérieur.

Le gardien avait débuté en 1958 au club DWS Amsterdam, club avait lequel il avait été sacré champion national en 1964. Il a disputé 717 matches professionnels et n'avait pris sa retraite qu'à 44 ans en 1985 alors qu'il jouait au Go Ahead Eagles, après avoir été victime d'une crise cardiaque lors d'une rencontre. Cette longévité lui avait valu de battre en 1983 le record du plus vieux joueur en activité du championnat néerlandais.

AFP