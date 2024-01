Dans sa continuité : Lionel Messi élu meilleur joueur de l'année

L'attaquant argentin Lionel Messi, déjà vainqueur du Ballon d'Or, a été désigné meilleur joueur de l'année 2023. Son sacre a été annoncé durant la cérémonie «FIFA The Best» organisée lundi à Londres.

Thierry Henry accepte au nom de l'Argentin Lionel Messi le prix du meilleur joueur masculin lors de la cérémonie FIFA The Best. KEYSTONE

Le meneur de 36 ans, qui évolue à l'Inter Miami, a obtenu cette récompense pour la huitième fois de sa carrière. Mais elle n'a tenu qu'à un fil: il a totalisé le même nombre de suffrages (48) que le Norvégien Erling Haaland, favori après le triplé Ligue des champions, championnat et Coupe d'Angleterre obtenu avec Manchester City.

Le champion du monde 2022, en dépit d'une saison sans coup d'éclat avec le Paris Saint-Germain, l'a emporté en vertu d'un point du règlement qui donne plus de poids, en pareille situation, au vote des capitaines des équipes nationales. Son ex-équipier au PSG, le Français Kylian Mbappé, se classe troisième avec 35 points.

Grande surprise

Ce résultat constitue une grande surprise au regard de la période concernée. Il s'agissait de prendre en compte les performances sportives réalisées entre le 19 décembre 2022, au lendemain de la finale de la Coupe du monde, et le 20 août 2023. Or, sur cette période, Haaland a fait trembler les filets 28 fois en 33 matches, avec un 7 sur 7 en Ligue des champions. Le PSG de Messi et Mbappé s'est lui éclipsé dès les 8es de finale dans la compétition reine en Europe, une glissade qui pouvait sembler rédhibitoire.

A défaut de voir son no 9 sacré, Manchester City a vu six de ses joueurs placés dans l'équipe type de l'année (Walker, Stones, Dias, Silva, De Bruyne et Haaland), mais pas Rodri, le buteur de la finale européenne d'Istanbul contre l'Inter Milan. A titre individuel, son entraîneur Pep Guardiola et son gardien brésilien Ederson ont remporté les prix correspondant à leurs fonctions respectives.

Le vote a été réalisé par les sélectionneurs des équipes nationales, leurs capitaines, des journalistes et des supporters venus s'enregistrer sur le site de la FIFA. Chaque catégorie représentait 25% des suffrages.

Triplé pour Bonmati

Chez les femmes, le prix FIFA reste en Espagne même si la tête couronnée change: Aitana Bonmati succède à sa compatriote Alexia Putellas, récipiendaire des deux précédents trophées. La milieu de bientôt 26 ans (elle les fêtera jeudi) a amassé en une année les trois plus grandes récompenses individuelles avec les prix UEFA et FIFA de meilleure joueuse tout en étant Ballon d'Or, un triplé que seule son aînée avait réalisé auparavant en 2021.

Le suspense n'était pas bien épais au regard du palmarès et du talent déployé par Bonmati sur le terrain. La Catalane a remporté la Ligue des champions avec le FC Barcelone et la Coupe du monde avec l'Espagne en étant désignée meilleure joueuse des deux compétitions.

L'ombre de sa compatriote et championne du monde «Jenni» Hermoso, désormais exilée dans le moins relevé championnat mexicain, n'était pas très menaçante, tout comme celle de Linda Caicedo (18 ans), pépite de la Colombie et du Real Madrid, également nommée.

L'Angleterre, finaliste du Mondial, a placé la gardienne de Manchester United, Mary Earps, et sa sélectionneuse, la Néerlandaise Sarina Wiegman, parmi les lauréates dans leurs catégories respectives. Les deux femmes conservent un trophée remporté en 2022

HOMMES Meilleur joueur: Lionel Messi (ARG/Paris Saint-Germain puis Inter Miami)

Meilleur entraîneur: Pep Guardiola (ESP/Manchester City)

Meilleur gardien: Ederson (BRA/Manchester City)

Prix Puskas du plus beau but: Guilherme Madruga (BRA/Botafogo)

Prix fair play: l'équipe nationale du Brésil pour sa lutte contre le racisme

Le XI de l'année: Courtois; Walker, Stones, Dias; Silva, Bellingham, De Bruyne; Messi, Haaland, Mbappé, Vinicius Jr Montre plus

FEMMES Meilleure joueuse: Aitana Bonmati (ESP/FC Barcelone)

Meilleure entraîneure: Sarina Wiegman (NED/Equipe d'Angleterre).

Meilleure gardienne: Mary Earps (ENG/Manchester United).

Le XI de l'année: Earps; Carmona, Bronze, Greenwood; Walsh, Russo, James, Toone, Bonmati; Morgan, Kerr. Montre plus

ATS