L'Euro dames 2025 en Suisse prend des formes plus claires. Le tournoi se déroulera ainsi du 2 au 28 juillet. Les organisateurs se veulent ambitieux.

La Suisse (ici au dernier Mondial) accueillera l’Euro en 2025. Keystone

Ils espèrent d'une part que le tournoi serve de levier pour augmenter le nombre de joueuses licenciées et d'équipes féminines. Doris Keller, directrice du tournoi, veut aussi que la popularité du football dames, en hausse depuis quelques années, continue sur sa lancée. «Nous souhaitons que chaque match se joue à guichets fermés», a-t-elle dit lors d'une conférence de presse.

Pour les matches qui auront lieu dans huit villes – Bâle, Berne, Genève, Zurich, Saint-Gall, Sion, Lucerne et Thoune –, un total de 700'000 billets sera mis en vente. Les organisateurs misent en priorité sur le public suisse.

Les quatre plus petits stades (Saint-Gall, Lucerne, Sion et Thoune) accueilleront chacun trois rencontres du tour préliminaire. Les quatre autres auront en plus les matches à élimination directe. La Suisse jouera ses trois matches de groupe dans trois stades différents.

ATS