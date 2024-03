Trois jours après son nul au Danemark (0-0), l’équipe de Suisse de football s’est imposée mardi à Dublin contre l’Irlande (1-0) et retrouve ainsi les joies de la victoire après cinq matches de disette. Solide défensivement mais toujours en manque d’inspiration dans la zone de vérité, la sélection de Murat Yakin n’a pas pleinement convaincu et a dû s’en remettre à l’irremplaçable Xherdan Shaqiri. Découvrez les notes des joueurs de la Nati.

Sans convaincre, la Nati a retrouvé le chemin de la victoire à Dublin. KEYSTONE

Nicolas Larchevêque Grégoire Galley

Yvon Mvogo (gardien) : 6

Missionné de défendre la cage helvétique en l’absence de Gregor Kobel et Yann Sommer (tous deux blessés), Yvon Mvogo a passé une soirée paisible à Dublin. Sollicité pour la première fois à la 37e minute, le portier fribourgeois a tenu la baraque lors des ultimes (et rares) assauts irlandais. Avec sa prestation du jour et celle de samedi au Danemark, le gardien de Lorient vient sans doute de composter son billet pour l’Euro.

Eray Cömert (défenseur central) : 3

Eray Cömert et l’équipe de Suisse, ce n’est décidément pas une grande histoire d’amour. Rarement à son affaire sous le maillot national, le défenseur prêté au FC Nantes a multiplié les hésitations et les mauvaises relances ce mardi soir. Fort heureusement, l’application défensive en toute circonstance de ses coéquipiers ont permis de gommer ses erreurs. Pas certain qu’on le voit cet été en Allemagne.

Nico Elvedi (défenseur central) : 7

Placé au centre de la défense à trois de Murat Yakin à la place de Manuel Akanji (ménagé suite à des problèmes musculaires), Nico Elvedi a parfaitement rempli son rôle de patron de l’arrière-garde suisse. Tout en sobriété, il s’est montré intraitable dans ses interventions et a fait preuve d’une concentration inébranlable tout au long de la rencontre.

Fabian Schär (défenseur central) : 7

Il est l’un des grands gagnants de ce rassemblement. Appliqué à la relance et serein dans ses interventions, Fabian Schär a une nouvelle fois rendu une copie quasi parfaite à l’Aviva Stadium. Alors que le chandail helvétique semblait se refuser à lui ces derniers temps, le Saint-Gallois de 32 ans peut désormais prétendre légitimement à une place de titulaire ces prochains mois. Il a cédé sa place à Bećir Omeragić à la 80e minute.

Dan Ndoye (piston gauche) : 6

Déjà en évidence samedi face au Danemark, Dan Ndoye a une fois de plus fait parler ses qualités d’adaptation et de percussion. Placé à nouveau en tant que piston gauche, l’ailier de Bologne a été le premier à se montrer dangereux (10e) et a parfaitement effectué son job défensif en récupérant plusieurs ballons. À n'en pas douter, le Vaudois, remplacé à la 65e par Derek Kutesa, a marqué de précieux points auprès de Murat Yakin durant cette trêve internationale.

Vincent Sierro (milieu axial) : 5

Fêtant sa première apparition sous le maillot rouge à croix blanche, Vincent Sierro doit logiquement encore trouver ses marques au cœur d’un jeu où la concurrence est forte. Marchant parfois sur les plates-bandes de Granit Xhaka au poste de no 6 en première mi-temps, le Valaisan de Toulouse n’a pas encore démontré tout son potentiel avec la Suisse. Il a été remplacé à la 65e par Denis Zakaria.

Granit Xhaka (milieu axial) : 5

Peu convaincant ces derniers mois avec la Nati, Granit Xhaka s’est remis quelque peu en jambes face à des Irlandais bien limités. Face à la densité du bloc défensif adverse, le capitaine bâlois est parvenu à distiller quelques passes dont il a secret et qui ont amené le danger. Appliqué également dans son repli défensif, il a manqué de peu le 2-0 avant la mi-temps (40e), sa frappe lointaine trouvant le poteau. Xhaka a cédé sa place à Remo Freuler à l’heure du thé.

Michel Aebischer (milieu axial) : 5

Aligné aux côtés de Xhaka et Sierro, Michel Aebischer a été le milieu de terrain le plus offensif. Placé plus haut que ses deux compères, le Fribourgeois n’a pas ménagé ses efforts pour mettre ses adversaires sous pression à la relance. La précision et la percussion lui ont néanmoins fait défaut.

Silvan Widmer (piston droit) : 6

Le couloir droit de l’équipe de Suisse est bel et bien la propriété de Silvan Widmer. De retour à l’occasion de ce rassemblement après plusieurs mois d’absence, le joueur de Mayence s’est montré généreux dans l’effort, tant offensivement que défensivement. L’Argovien s’est toutefois montré bien trop discret ballon au pied pour apporter le danger dans le camp adverse.

Xherdan Shaqiri (attaquant) : 6

Cantonné au banc des remplaçants samedi à Copenhague, Xherdan Shaqiri a tenu à rappeler à tout le monde que l'équipe de Suisse ne pouvait se passer de lui. Le lutin bâlois, même en manque de rythme, a offert la victoire à la Nati grâce à son 30e but en sélection sur un subtil coup franc (23e). Et même s’il ne fut pas inspiré et percutant tout au long des 76 minutes qu’il a disputées (remplacé par Noah Okafor), le joueur du Chicago Fire répondra assurément présent à l’Euro, lui l’homme des grands rendez-vous.

Zeki Amdouni (attaquant) : 5

Positionné - sur le papier - à la pointe de l’attaque, Zaki Amdouni a joué à l’électron libre mardi. Le buteur genevois a souvent décroché pour venir dans le couloir droit ou récupérer des ballons bas. Bien lui en a pris puisque sa percée après une vingtaine de minutes de jeu a provoqué le coup franc qui a amené l’ouverture du score. Mais au-delà de ça, ce rôle peu clair n’a pas permis au joueur de Burnley de démontrer ses talents d’artificier.

Remplaçant ayant joué au moins 45 minutes

Remo Freuler (milieu de terrain) : 4

Introduit à la pause en lieu et place de Granit Xhaka, Remo Freuler n’est pas vraiment parvenu à tirer son épingle du jeu et à prendre le poste de métronome. Peu inspirée offensivement au retour des vestiaires, la Nati s’est ainsi effacée au fur et à mesure où les minutes défilaient pour laisser la possession à ses adversaires. Mais contrairement aux mauvaises habitudes prises à l'automne, Freuler et ses compatriotes ont réussi à conserver leur court avantage.

À noter que Denis Zakaria (65e), Kevin Mbabu (65e), Derek Kutesa (65e), Noah Okafor (76e) et Bećir Omeragić (80e), entrés en cours de match, n’ont pas été évalués.