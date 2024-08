La 100e édition de la Coupe de Suisse sera lancée ce week-end avec les matches du premier tour principal. En Suisse romande, les regards seront notamment tournés sur le duel entre Bernex-Confignon (2e Ligue inter.) et Servette, tenant du titre, ainsi que sur le match entre Delémont (Promotion League) et Sion.

La 100e édition de la Coupe de Suisse sera lancée ce week-end. sda

ATS

Pour marquer le centenaire de sa compétition, l'Association suisse de football (ASF) a décidé d'utiliser un ballon spécialement décoré. Le logo de la Coupe a aussi été modernisé.

«Depuis 100 ans, la Coupe de Suisse touche les gens dans notre pays, qu'ils soient grands ou petits, jeunes ou vieux. C'est une histoire sportive unique», a déclaré le président de l'ASF Dominique Blanc.

jos, ats