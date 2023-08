Désamour total : Lionel Messi cash sur le PSG et le Ballon d'Or

Un mois après son arrivée tonitruante à Miami, Lionel Messi, s'est enfin présenté à sa conférence de presse. Du PSG au Ballon d'Or en passant par son expérience américaine, voici les dernières déclarations du champion du Monde.

Messi : "Que je le gagne au non, ça ne change rien" Durant sa conférence de presse de présentation, Lionel Messi a avoué ne plus vraiment faire attention au Ballon d’or, qu’il a déjà remporté à sept reprises durant sa carrière. 18.08.2023

Pas le temps ? blue News résume pour toi Lionel Messi a profité de sa conférence pour affirmer son désamour pour le PSG et le Ballon d'or.

Par contre, il décrit un amour total pour son nouveau club de l'Inter Miami.

Messi : «Mon départ au PSG n’était ni prévu, ni souhaité»

Déjà auteur de 9 buts en seulement 6 rencontres avec l'Inter Miami, Lionel Messi est revenu sur son arrivée aux USA et a également expliqué son ressenti sur son expérience «non souhaitée »au PSG.

«Mon départ au PSG n’était ni prévu, ni souhaité. Je ne voulais pas quitter Barcelone. C’était du jour au lendemain. À Paris, je devais m’habituer à un endroit totalement différent de celui où j’avais vécu toute ma vie. Tant par rapport à la ville que sur le plan sportif. C’était difficile, mais c’est le contraire de ce qui m’arrive aujourd’hui à Miami. Dès mon arrivée, l’accueil a été impressionnant. C’est une ville où il y a beaucoup de Latinos, ce qui facilite aussi les choses. Les Latinos sont plus proches, plus démonstratifs. Ils vous montrent toujours de l’affection, de la proximité. C’est la chose la plus importante, la plus saine et la plus agréable pour pouvoir s’installer et apprécier ce que l’on fait. »

Son désamour pour le Ballon d'Or

Durant sa conférence, l’attaquant argentin a également déclaré ne plus donner d'importance au Ballon d’Or, qu’il a déjà remporté à sept reprises durant sa carrière (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021).

«Pour moi, le plus important a toujours été les récompenses collectives et j'ai eu la chance de tout gagner au cours de ma carrière. Après avoir gagné la Coupe du monde, vous pouvez imaginer que je ne pense plus aux prix individuels. C'était ma plus grande récompense et aujourd'hui, je profite de ce moment. Que je gagne à nouveau le Ballon d'Or ou non, ça ne change rien. J'ai eu la chance d'avoir atteint tous mes objectifs dans ma carrière et maintenant, j'en ai de nouveau avec mon nouveau club.»

Messi : «Jouer et pouvoir le faire dans la joie»

Son arrivée à Miami a transformé "La Pulga" qui a retrouvé une joie de vie perdue dans la capitale française. "Le traitement que j'ai eu à mon arrivée a été magnifique. J'en suis reconnaissant, heureux des moments que je vis et surtout de pouvoir continuer à faire ce que j'ai aimé toute ma vie, jouer et pouvoir le faire dans la joie". L'Argentin a également déclaré qu'il voulait faire de Miami «une référence» .«Gagner le titre aiderait beaucoup. C'est un club très jeune qui n'est pas là depuis très longtemps et gagner notre premier titre serait superbe pour nous tous», a-t-il ajouté.

L'inter Miami qui avait entamé la Leagues Cup en étant la pire équipe de la MLS, en sont désormais à six victoires consécutives depuis l'arrivée de Lionel Messi. En finale de cette compétition qui oppose les meilleures équipes d'Amérique du Nord et du Mexique, ils affronteront Nashville (dimanche 20 août).