La star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a été sifflée par le stade Vélodrome lors du match amical France-Chili (3-2), mardi, à cinq jours du clasico de Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille.

AFP Nicolas Larchevêque

L'accueil a été houleux également pour un autre attaquant parisien, Randal Kolo Muani, qui a été accueilli par des sifflets à l'annonce de la composition des équipes.

Au cours de la partie, Mbappé a été constamment conspué quand il touchait le ballon et la sortie de Kolo Muani à la 82e minute a été aussi accompagnée par une bronca malgré le très bon match du joueur du PSG, auteur d'un but et d'une passe décisive.

Deschamps «pas surpris malheureusement»

«Je ne suis pas surpris malheureusement», a expliqué le sélectionneur Didier Deschamps après la rencontre. «Tout le monde sait la rivalité et le match qu'il y a dimanche mais ça ne devrait pas. C'est l'équipe de France, c'est le capitaine. C'est décevant, pour ne pas dire autre chose.»

Le capitaine des Bleus avait prévenu la veille du match qu'il «comprendrait» si le public marseillais le sifflait. «Peu importe l'accueil qui me sera réservé, avait dit Mbappé, je vais donner le meilleur de moi-même. Pour être honnête, je comprendrais si je suis sifflé. Il y a un clasico dimanche, je suis joueur du PSG. Si je suis sifflé, c'est la vie, je ne le prendrai pas personnellement.»