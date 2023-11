Théâtre du plus grand exploit de l’équipe de Suisse le 28 juin 2021 avec ce succès aux tirs au but face à la France en huitième de finale de l’Euro, la National Arena de Bucarest sera-t-elle le cimetière de Murat Yakin ? Aussi cruelle soit-elle, une telle interrogation est bien légitime.

Equipe de Suisse : l’avenir avec ou sans Murat Yakin ? Malgré sa qualification pour l’Euro 2024, le bilan de l’équipe de Suisse est bien terne dans cette campagne. Une situation préoccupante qui remet en question la place du sélectionneur Murat Yakin. Directeur de la Nati, Pierluigi Tami fait le point. 20.11.2023

Le sélectionneur est en passe de perdre le combat de coqs qu’il livre depuis dix-huit mois avec son capitaine. Aligné à une place qui n’est plus la sienne, Granit Xhaka sort de deux performances bien trop neutres contre Israël (1-1) et le Kosovo pour être honnêtes. Il ne joue peut-être pas contre son sélectionneur, mais il ne fait vraiment rien pour l’aider à relever la tête.

Lundi, son absence lors de la conférence de presse d’avant-match illustre bien le désamour entre les deux hommes. Granit Xhaka n’aura, ainsi, participé à aucune des conférences de presse à J-1 des trois derniers matches auxquelles le capitaine est traditionnellement attendu.

Ne pas finir dans le quatrième chapeau

Seule une victoire probante peut permettre à Murat Yakin de passer l’hiver. On doute que l’Association Suisse de Football ne prenne pas les mesures qui s’imposent si la Suisse devait s’incliner contre la Roumanie. On le sait, elle doit vaincre mardi pour ne pas figurer dans le dernier chapeau lors du tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2024 qui aura lieu samedi prochain 2 décembre à Hambourg. Même s’il affirme que la question du chapeau l’indiffère, se retrouver dans un groupe de la «mort» serait ballot.

«Nous nous sommes qualifiés. Nous méritons d’aller en Allemagne l’été prochain. Le reste ne m’intéresse pas», répond Murat Yakin à la question de savoir si ce match en Roumanie, son trentième à la tête de la sélection, pourrait être le dernier. Le Bâlois, qui estime que les critiques formulées à son égard flairent plutôt le règlement de comptes, n’arrête pas de botter en touche depuis une semaine. Mais dans son for intérieur, il sait très bien que sa situation deviendra intenable si son équipe balbutie à nouveau son football mardi soir.

«Lors de notre premier match, nous avions très largement dominé la Roumanie, poursuit-il. Je pense nous exercerons toujours l'ascendant mardi. Mais le match sera beaucoup plus ouvert qu'à Lucerne. Et cela ne me gêne pas.» Le sélectionneur espère que ses attaquants sauront dévorer les espaces qui vont s'offrir.

Dixième match de ce tour préliminaire qui a tourné au pensum, cette rencontre de Bucarest impose toutefois certains ajustements pour Murat Yakin. Il doit veiller à «protéger» ses joueurs, notamment Denis Zakaria et Manuel Akanji. Le Genevois disputera vendredi soir au Parc des Princes le choc au sommet de la Ligue 1 avec Monaco contre le PSG. Quant au Zurichois, il est appelé à accueillir Liverpool avec Manchester City samedi à 12.30.

Les formations probables Roumanie: Moldovan; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Screciu; Hagi, Marin, Stanciu, Dragus; Puscas.

Suisse: Sommer; Cömert, Akanji, Elvedi, Garcia; Freuler, Aebischer, Xhaka; Shaqiri, Vargas; Okafor. Montre plus

«Je connais les échéances futures de mes joueurs, souligne Murat Yakin. Je sais aussi que ces trois matches en l’espace de six jours vont laisser des traces. Je veux encore m’entretenir avec les intéressés d’ici mardi soir pour connaître leur ressenti.»

Yann Sommer se souviendra

Yann Sommer, quant à lui, ne jouera «que» dimanche avec l’Inter avec le derby d’Italie contre la Juventus. Le Bâlois devrait enchaîner une troisième titularisation alors que l’on pouvait penser qu’il ne jouerait que contre Israël mercredi dernier. Mais cela, c’était avant la blessure de Gregor Kobel, ces fameuses «douleurs musculaires» qui l’ont conduit pour la deuxième fois cette saison à refuser l’obstacle, lui le «cheval fou» de Dotrmund.

Yann Sommer entend prendre une revanche contre les Roumains. Il endosse, en effet, une part de responsabilité sur le second but roumain lors de l’improbable 2-2 du 19 juin dernier Lucerne. Dans un stade où sont attendus plus de 50'000 supporters de l’équipe de Roumanie désireux de fêter la qualification de leurs favoris face à 650 mordus de l’équipe de Suisse, le Bâlois se souviendra qu’il avait signé à Bucarest le plus bel arrêt de sa carrière face à Kylian Mbappé lors de la séance des tirs au but contre la France. Il fut ce soir-là le héros de l’équipe de Suisse. Murat Yakin prie pour qu’il le soit à nouveau mardi.

ATS, par Laurent Ducret (Bucarest)