Le gardien de l'équipe d'Argentine Emiliano Martinez s'est excusé lundi pour ses gestes offensants qui lui ont valu une suspension de deux matches par la FIFA.

AFP Clara Francey

«J'accepte la sanction de la FIFA et je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un, les célébrations sont censées apporter le sourire à beaucoup de gamins et non à manquer de respect à qui que ce soit», a déclaré sur son compte Instagram Martinez, sacré champion du monde avec l'Albiceleste en 2022.

La commission de discipline de la FIFA avait annoncé samedi la suspension pour deux matches internationaux du gardien de but en raison «des violations de l'article 13 du Code de discipline de la FIFA (comportement offensant et violation des principes du fair-play) lors des matches Argentine-Chili le 5 septembre et Argentine-Colombie le 10 septembre».

Il manquera les matches de qualification pour le Mondial-2026 contre le Venezuela le 10 octobre et la Bolivie le 16 octobre.

«Dibu» Martinez avait, à l'issue du match contre le Chili (victoire 3-0), placé une réplique du trophée de la Copa America, remportée par son pays cet été, de la même manière obscène qu'après la finale contre la France au Mondial-2022. Puis au coup de sifflet final de la défaite 2-1 contre la Colombie, il avait assené une violente gifle à la caméra qui le suivait sur le terrain.

«Je n'ai jamais eu l'intention de manquer de respect à quelqu'un. Je n'ai pas compris qu'un geste bien accueilli par les gens était offensant, mais je vais essayer de ne plus offenser personne et de me concentrer sur le fait de gagner des titres avec l'Argentine et Aston Villa», a ajouté le gardien de 32 ans, qui avait joué un rôle-clé lors de la séance de tirs au but en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.