«Enfermé comme des otages», le Nigeria refuse de jouer

L'équipe du Nigeria, qui devait affronter la Libye mardi en qualification pour la CAN 2025, a décidé de ne pas disputer la rencontre, se disant victime de «traitement inhumain» depuis son arrivée dans le pays, a indiqué lundi la Fédération nigériane (NFF), qui va rapatrier les joueurs dans la journée.

Le Nigeria avait battu la Libye à domicile vendredi dernier. IMAGO/Shengolpixs

AFP Nicolas Larchevêque

Les Super Eagles sont retenus dans un aéroport abandonné en Libye depuis plus de 15 heures et l'atterrissage de leur vol affrété dimanche. L'ambassade du Nigeria ne peut pas intervenir, car elle a besoin de l'autorisation du gouvernement libyen. Une plainte officielle de la NFF a été envoyée à la Confédération africaine de football (CAF).

Le capitaine William Troost-Ekong a déclaré que l'équipe ne jouerait pas le match et ne ferait pas le trajet de trois heures en bus entre Al-Abraq et Benina, où le match devait se jouer, pour des raisons de sécurité. «En tant que capitaine de l'équipe et avec l'équipe, nous avons décidé de ne PAS jouer ce match», a-t-il posté sur les réseaux sociaux. «Laissons-leur les points.»

«Nous n'accepterons pas de voyager par la route ici, même avec la sécurité, ce n'est pas sûr. Nous ne pouvons qu'imaginer ce que serait l'hôtel ou la nourriture qu'on nous offrirait si nous continuions», a-t-il ajouté.

«La Libye devrait être bannie du football international»

L'ancien star du foot nigérian Victor Ikpeba, qui a accompagné l'équipe, a appelé à des sanctions sévères contre la Libye et a soutenu la décision de boycotter le match. «Si la CAF fait son travail, la Libye devrait être bannie du football international», a-t-il déclaré à l'AFP. «C'est un pays à haut risque et on se demande vraiment qui a approuvé le fait que la Libye joue ses matches à domicile».

«J'ai joué pour les Super Eagles pendant 10 ans et je n'ai jamais vécu ce que j'ai vécu en Libye ces dernières heures», a-t-il poursuivi. «L'équipe n'est pas en sécurité et ceux d'entre nous qui voyagent avec elle ne sont pas en sécurité non plus», a continué l'ancien attaquant de Monaco. «Nous avons été enfermés dans un aéroport abandonné pendant plus de 10 heures, comme des otages».

Le Nigeria, en tête du Groupe D avec sept points en trois matches, a battu vendredi la Libye (1-0) à domicile. Les Libyens sont derniers du classement avec un seul point.