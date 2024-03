Les groupes de la première phase de qualification de l'Euro dames 2025 ont été tirés au sort à Nyon. La Suisse est automatiquement qualifiée en tant que pays organisateur, mais elle participera néanmoins à la qualification.

La Suisse devra regarder vers l'est du continent avant l’Euro 2025. ats

La sélection dirigée par Pia Sundhage devra regarder vers l'est du continent. Dans le groupe 1 de la Ligue B, elle affrontera la Hongrie, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Les six journées seront réparties en avril, mai et juillet.

Le tirage a accouché d'un groupe très relevé en Ligue A. La France sera en effet aux prises avec l'Angleterre, la Suède et l'Irlande dans le groupe 3.

lemi, ats