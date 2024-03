Atteint d'un cancer incurable, Eriksson réalise son «rêve»

L'ex-sélectionneur de l'Angleterre Sven-Goran Eriksson a réalisé son «rêve» d'entraîner Liverpool le temps d'un match de charité. Le Suédois âgé de 76 ans est atteint d'un cancer incurable.

Eriksson est entré tout sourire sur la pelouse d'Anfield, le stade du Liverpool FC, où le public a sorti une marée d'écharpes rouges et entonné debout l'hymne du club «You Will Never Walk Alone», avant le coup d'envoi. Il a ensuite pris place sur le banc, en compagnie des anciens joueurs Ian Rush, John Barnes et John Aldridge, pour co-diriger une équipe de «légendes» de Liverpool comprenant notamment Jerzy Dudek, Martin Skrtel, Steven Gerrard et Fernando Torres, face à une sélection d'anciens joueurs de l'Ajax Amsterdam.

Eriksson a révélé en janvier qu'il lui restait «au mieux un an» à vivre après qu'on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas. Il avait évoqué à l'époque son amour inconditionnel pour Liverpool avant d'exprimer son regret de ne pas avoir pu l'entraîner.

Le club de la Mersey n'est pas resté insensible à la volonté de l'ancien sélectionneur, qui avait mené l'Angleterre en quart de finale des Coupes du monde 2002 et 2006. Il lui a proposé de diriger une équipe d'anciennes gloires lors d'une rencontre organisée en faveur de la fondation de Liverpool.

Menée de deux buts à la pause, l'équipe de Liverpool s'est finalement imposée 4-2 avec des buts de Grégory Vignal, Djibril Cisse, Nabil El Zhar et Fernando Torres, tous inscrits devant le fameux Kop d'Anfield. La rencontre s'est jouée devant environ 59'650 personnes, un record pour ce type d'évènement à Liverpool, selon le club.

