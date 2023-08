L'Espagne et l'Angleterre s'affronteront dimanche dès 12h00 à Sydney en finale de la Coupe du monde dames. Les deux équipes n'ont encore jamais gagné la compétition majeure du football féminin.

La jeune et rapide Salma Paralluelo (19 ans) incarne l'émergence de la Roja sur la scène internationale. KEYSTONE

Lors de l'Euro 2022 remporté à domicile par les Anglaises, celles-ci avaient éliminé les Espagnoles 2-1 ap en quart de finale au bout d'un match serré. Georgia Stanway avait délivré les Lionnes en signant le but décisif à la 96e. L'Espagne avait pris l'avantage par Esther Gonzalez (54e), Ella Toone égalisant à la 84e.

La Suisse surclassée

Pour arriver en finale du Mondial cet été, l'Espagne a d'abord battu le Costa Rica 3-0 et la Zambie 5-0, avant de chuter lourdement contre le Japon (0-4). La Roja a ainsi pris la 2e place du groupe C. En 8es de finale, elle a surclassé la Suisse (5-1) avant de s'imposer contre les Pays-Bas (2-1 ap) et la Suède (2-1).

Pour sa part, l'Angleterre a remporté ses trois rencontres du groupe D, d'abord péniblement contre Haïti (1-0) et le Danemark (1-0), puis largement contre la Chine (6-1). Dans la phase à élimination directe, les protégées de Sarina Wiegman ont écarté – difficilement – le Nigeria (0-0 ap, 4-2 tab), puis la Colombie (2-1) et l'Australie (3-1).

Des révélations

Le parcours de l'Espagne peut surprendre après les troubles internes survenus en automne 2022, une quinzaine de joueuses réclamant la tête du sélectionneur Jorge Vilda. Celui-ci, avec l'appui de sa Fédération, a tenu bon et remodelé l'équipe, avec un succès certain.

Alors que la star Alexia Putellas, de retour de blessure, évolue assez loin de son meilleur niveau, d'autres joueuses se sont révélées en Océanie. A commencer par la jeune et rapide Salma Paralluelo (19 ans), qui incarne l'émergence de la Roja sur la scène internationale.

Les Pays-Bas et la Suède peuvent en témoigner. L'attaquante a marqué en prolongation pour éliminer les Néerlandaises en quart (2-1 ap), puis à la 81e lors de la demi-finale face aux Scandinaves(2-1). A chaque fois, la Barcelonaise a démarré la rencontre comme remplaçante. Ce rôle colle aux qualités de vitesse et de percussion de cette ancienne championne d'athlétisme, capable de faire exploser les verrous défensifs les plus hermétiques.

Son palmarès comporte déjà une Ligue des champions remportée avec le Barça, ainsi que le Mondial 2022 des moins de 20 ans... avec un doublé en finale. La défense anglaise est prévenue.

L'expérience des Lionnes

Avec ses joueuses d'expérience Lucy Bronze et sa capitaine Millie Bright, l'Angleterre s'appuiera sur son vécu. «On sait comment gagner les finales, l'Espagne ne sait pas», a lancé Lucy Bronze, titrée à domicile à Wembley l'année dernière.

«Gagner l'Euro nous a donné beaucoup de confiance. Cette année, nous avons perdu des joueuses importantes (Beth Mead, Leah Williamson..., NDLR), mais cela nous a rassemblé encore plus», a poursuivi l'ancienne Lyonnaise, qui a cumulé expérience et trophées à l'OL.

Contre l'Australie en demi-finale, les joueuses de Sarina Wiegman ont montré tout leur calme et leur vécu des grandes compétitions. Surtout au moment de l'égalisation de la star Sam Kerr d'une frappe sublime de 24 mètres, qui a réveillé les 75'000 fans «Aussie» de l'Australia Stadium. En un quart d'heure, Lauren Hemp et Alessia Russo ont éteint le stade et anéanti tout espoir des «Matildas».

«Nous avons prouvé quelque chose»

Comme face à la Colombie en quart de finale, portée par un public bruyant et qui a rempli les stades, les Anglaises ont su maîtriser leurs émotions et être efficaces quand il le fallait, malgré l'ouverture du score des «Cafeteras». L'équipe s'est également appuyée sur l'expérience de la capitaine des Lionnes Millie Bright (29 ans), notamment pour faire face aux blessures et à l'évolution permanente de l'effectif pendant le tournoi.

«À chaque match, nous avons prouvé quelque chose de différent dans notre façon de jouer, ce dont nous sommes capables. Nous sommes capables de nous adapter à ce que les équipes nous proposent», a expliqué la défenseure centrale de Chelsea.

En plus de l'expérience de ses cadres, Sarina Wiegman pourra donc aussi s'appuyer sur la jeunesse et le duo inattendu entre Alessia Russo et Lauren Hemp, buteuses en demi-finale contre l'Australie. Elles ont fait oublier la meneuse de jeu de Chelsea Lauren James, suspendue pour un mauvais geste contre le Nigeria en 8e de finale. La pépite anglaise sera de retour de suspension pour la finale.

