Jude Bellingham a inscrit le premier but de sa carrière avec le Real Madrid, vainqueur de Manchester United (2-0) lors d'un match amical de pré-saison à Houston mercredi. Le milieu de terrain anglais Bellingham, qui a rejoint Madrid en juin en provenance du Borussia Dortmund dans le cadre d'un transfert de 103 millions d'euros plus des bonus, a ouvert son compteur en marquant d'une frappe exquise après seulement six minutes de jeu. Le Real a scellé son succès à la 89e minute, lorsque l'attaquant vétéran Joselu a repris d'un magnifique retourné acrobatique un centre venu de la droite de Lucas Vasquez.