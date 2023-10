Meurtre du coiffeur de CR7 : le verdict du procès est tombé

Un Brésilien de 43 ans a été condamné en appel vendredi à 14 ans et demi de prison pour le meurtre de son amant dans la chambre d'un hôtel à Zurich en 2019. La Cour suprême zurichoise a aussi ordonné son expulsion du territoire suisse pendant 14 ans. En première instance, il avait écopé de 12 ans et demi de réclusion.

La victime était le coiffeur de Cristiano Ronalo. IMAGO/Sipa USA

La Cour suprême a considéré qu'il était prouvé que l'accusé a tué un Portugais de 48 ans avec qui il consommait de la drogue et avait des rapports sexuels. Selon la presse de boulevard, la victime avait été le coiffeur de la star mondiale du football Cristiano Ronaldo.

L'accusé, qui avait consommé du crystal meth au moment des faits, a répété, comme en première instance, que dans un délire il avait pris son amant pour une panthère noire. C'est une femme de ménage qui a trouvé le corps du Portugais dans la chambre d'hôtel complètement dévastée.

Comme en première instance, le Ministère public a requis une peine de 18 ans et demi de prison et 15 ans d'expulsion du territoire suisse. Pour l'accusation, le prévenu est pleinement responsable de ses actes. Après le crime, il aurait pris une douche et changé de vêtements pour se débarrasser du sang de sa victime.

Irresponsable à cause de la drogue

La défense a argumenté que l'accusé avait été rendu irresponsable par la prise de drogues. «Sa culpabilité réside dans le fait qu'il s'est drogué». Il n'a pas consommé de la drogue dans le but de commettre un meurtre. Il avait de bonnes relations avec le Portugais. L'avocate a plaidé une peine de trois ans de prison, sans expulsion du territoire.

Au tribunal, l'accusé a souligné qu'il n'est pas un monstre, mais qu'il a commis une erreur. Peu avant, il a toutefois déclaré qu'il ne se souvient pas d'avoir fait quoi que ce soit à son ami. Il ne peut pas expliquer comment celui-ci a trouvé la mort. «De toute façon, je ne crois pas qu'il soit mort», a-t-il ajouté.

En première instance, le Brésilien avait été condamné à 12 ans et demi de prison et à 13 ans d'expulsion du territoire suisse. Une expertise psychiatrique a relevé que l'accusé a une tendance pathologique au mensonge et qu'il peut faire preuve de violence furieuse. Le tribunal avait toutefois accordé au prévenu une responsabilité diminuée en raison de sa consommation de drogue.

me, ats