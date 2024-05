Jeff Reine-Adélaïde a connu une grosse frayeur ce samedi 4 mai lors de la défaite de Molenbeek face au Sporting Charleroi en Jupiler Pro League (championnat belge). Après avoir été violemment touché au visage par un ballon, l'ancien milieu de l’OL est resté de longues minutes inanimé. Il a ensuite été évacué sur civière et transporté à l’hôpital.

Plus de peur que de mal finalement pour Jeff Reine-Adélaïde. IMAGO

blue Sport Clara Francey

Quelques instants avant la mi-temps de Molenbeek - Charleroi samedi après-midi, Jeff Reine-Adélaïde a reçu un ballon en plein visage et s’est effondré au sol. Le visage en sang, le joueur de Molenbeek est resté inconscient plusieurs minutes avant d’être évacué sur civière, puis conduit à l’hôpital.

Interrogé sur l'état de santé du milieu de terrain de 26 ans en conférence de presse d'après-match, son entraîneur Yannick Ferreira avait alors confié redouter le pire : «Jeff était inconscient pendant une dizaine de minutes. Son visage était très ensanglanté et il est possible qu’il ait également subi une blessure au cou à cause de l’impact. C’est pourquoi il a été immédiatement transporté à l’hôpital. Là, des examens devront révéler quelles sont ses blessures et quelles sont leur gravité. On craint une hémorragie cérébrale».

Nouvelles rassurantes

Fort heureusement, cette thèse a été rapidement écartée : l'ancien milieu de terrain de l'Olympique lyonnais ne souffre «que» d'une grosse commotion cérébrale.

«Jeff va bien, il n’y a ni hémorragie ni séquelle», a en effet indiqué l'entourage du joueur à l'«Equipe» samedi soir avant que le joueur lui-même ne prenne la parole sur Instagram. «Merci pour vos messages de soutien, plus de peur que de mal», a-t-il écrit en story.