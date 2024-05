Le FC Zurich féminin commencera la prochaine saison avec une nouvelle coach. Comme le club l'a annoncé, Jacqueline Dünker a décidé de quitter son poste avec effet immédiat.

Jacqueline Dünker quitte le FC Zurich. KEYSTONE

ATS

L'Allemande de 38 ans s'en va après un an et demi et un titre de champion remporté. Sa succession n'est pas encore réglée.

Dünker avait succédé en décembre 2022 à Inka Grings, qui avait repris l'équipe nationale. Dünker a mené l'équipe au 24e titre de champion de l'histoire du club grâce à une victoire 3-0 en finale des play-off contre Servette Chênois en 2023, mais a perdu la finale dimanche dernier face aux Genevoises (3-1).

