Après la défaite de la Belgique face à l'équipe de France (0-2) lundi soir en Ligue des nations, le capitaine des Diables Rouges Kevin De Bruyne n'a pas mâché ses mots à l'encontre de ses coéquipiers...

Des images inédites de Kevin De Bruyne, qui semble dépité, en grande discussion avec Frank Vercauteren puis Kylian Mbappé après ce #BELFRA. 👀 #RTLsports pic.twitter.com/2mKMnPpJpy — RTL sports (@RTLsportsbe) September 9, 2024

blue Sport Clara Francey

Le capitaine belge Kevin de Bruyne (106 sélections, 30 buts) s'est présenté très remonté devant la presse après la défaite de son équipe lundi soir à Lyon (0-2).

«Oui, la France est plus forte que nous. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire», a-t-il d'abord concédé. «On restait à six derrière, il n'y avait pas de connexion. Même en deuxième mi-temps, quand on était mené, il n'y avait pas de transition. Mais ce n'est pas seulement la transition qui n'était pas bonne, mais aussi la façon dont nous avons joué. Certains joueurs n'ont pas effectué leurs tâches. C'est de là que vient le problème. Point à la ligne», a ensuite poursuivi le coéquipier de Manuel Akanji à Manchester City.

«Ce qu'on doit améliorer ? Je ne peux vraiment pas dire cela face aux médias. Je disais tout haut ce que je pensais à Genk quand j'avais 18 ans, mais je ne le fais plus à 33 ans. J'ai dit mes vérités dans le vestiaire à la mi-temps. Quand on n'est pas assez bon pour le top niveau, il faut tout donner et je n'ai pas vu ça. Je peux accepter qu'on ne soit plus aussi bon qu'en 2018 - je suis le premier à le dire - mais je ne peux pas tolérer la façon dont on a joué ce soir», a fini par lâcher KDB. Ambiance.