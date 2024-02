La Suède a trouvé le successeur de l'entraîneur national Janne Andersson, qui a été remercié en novembre. Le Danois Jon Dahl Tomasson a signé un contrat portant jusqu'à la fin de la phase qualificative pour la Coupe du monde 2026, qui sera automatiquement prolongé si la campagne est un succès.

Jon Dahl Tomasson dirigera l’équipe de Suède. IMAGO/PA Images

Tomasson entraînait dernièrement les Blackburn Rovers, en deuxième division anglaise. En Suède, l'ancien attaquant et international aux 112 séections s'est fait un nom d'entraîneur à Malmö, qu'il a mené à deux titres de champion (2020 et 2021) et à une participation à la phase de groupes de la Ligue des champions.

obe, ats