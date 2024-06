L'entraîneur portugais Jose Mourinho, limogé en janvier de l'AS Rome, va essayer de prendre un nouvel élan à Fenerbahçe, deuxième du Championnat de Turquie, où il a annoncé son arrivé samedi.

«Bonsoir les fans de Fenerbahçe, rendez-vous demain (dimanche) à Kadikoy (le quartier d'Istanbul, sur la rive asitatique, où se trouve le club, NDLR) et entamons notre voyage ensemble», a-t-il lancé tout sourire dans une vidéo postée sur le compte «X» du club.

Selon la chaîne de télévision privée NTV, la nomination de Mourinho doit être officialisée dimanche pour un contrat qui pourrait être de «deux ans plus un», d'après des informations ayant fuité.

Mourinho, 61 ans, arrive à Istanbul pour redonner de l'éclat et le moral au club, qui est privé du titre en championnat depuis dix ans et a échoué cette année encore à ravir la Super Lig à son grand rival, Galatasaray.

Déclin

Il avait quitté Rome deux ans et demi après son arrivée, payant une décevante 9e place en championnat d'Italie, d’incessantes critiques à l'encontre des joueurs et des arbitres et ses piques visant les dirigeants du club.

En Turquie, il va connaître le onzième club de sa carrière en tant qu'entraîneur principal, après un parcours marqué par de nombreux titres prestigieux.

Il a notamment gagné la Ligue des champions avec Porto (2004) et l'Inter Milan (2010), le Championnat d'Angleterre avec Chelsea (2005, 2006, 2015), celui d'Italie (2009, 2010) et celui d'Espagne (2012).

Personnalité entière qui a suscité de nombreuses critiques, il s'était lui-même surnommé «The Special One». Sa carrière est sur le déclin depuis une dizaine d'années et ses échecs à Manchester United, à Tottenham et dernièrement à la Roma.

