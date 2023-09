Les Anglais ont finalement arraché l'égalisation face à l'Ukraine. ATS

L'Angleterre a été tenue en échec par l'Ukraine (1-1) samedi à Wroclaw (POL). Elle a ainsi abandonné ses premiers points sur la route des qualifications à l'Euro 2024 après quatre victoires initiales.

Les vice-champions d'Europe sortants restent en tête du groupe C avec 13 points, soit six de plus que l'Ukraine (qui compte un match en moins), et largement devant l'Italie, qui dispute seulement sa troisième rencontre qualificative dans la soirée en Macédoine du Nord.

Le défenseur d'Arsenal Oleksandr Zinchenko (26e) a ouvert le score pour les Ukrainiens. Kyle Walker (41e) lui a répondu sur une passe du capitaine Harry Kane, marquant au passage son premier but international au soir de sa 77e sélection, à 33 ans.

ATS