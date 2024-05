La FIFA riposte au sujet du calendrier de la nouvelle Coupe du monde des clubs qui doit voir le jour en 2025. Elle a répondu aux injonctions de l'Association mondiale des Ligues et du syndicat mondial des joueurs (Fifpro) en niant avoir «imposé» le calendrier international.

La nouvelle Coupe du monde des clubs (ici lors du sacre de Manchester City en 2023) suscite la polémique. IMAGO/Sports Press Photo

ATS

Dans une lettre adressée le 2 mai au président de la FIFA, Gianni Infantino, dont l'AFP a obtenu copie jeudi, les Ligues mondiales et la Fifpro avaient soutenu que le calendrier des compétitions était désormais «au-delà de la saturation». Ils sommaient alors l'instance de modifier la programmation de la Coupe du monde des clubs, élargie à 32 équipes et qui doit se tenir du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis.

«Nous rejetons toute suggestion selon laquelle la FIFA 'imposerait' d'une manière ou d'une autre le calendrier international à la communauté du football sans consultation adéquate», leur a répondu le secrétaire général par intérim de la FIFA Mattias Grafstorm dans une lettre consultée par l'AFP.

«Pas possible de satisfaire tout le monde»

«En tant qu'instance dirigeante mondiale du football, nous avons le devoir et la responsabilité de concevoir et de mettre en oeuvre un calendrier international qui soit dans le meilleur intérêt du football mondial, y compris, entre autres, les intérêts des confédérations, des équipes nationales, des ligues, des clubs, des joueurs et, bien sûr, des fans de football. Vous comprendrez qu'il s'agit d'un exercice d'équilibre délicat et exigeant, et qu'il n'est pas toujours possible de satisfaire tout le monde à cet égard», a ajouté le dirigeant.

La FIFA affirme ainsi avoir «mené à bien cet exercice de manière efficace et judicieuse» et indique que «toute suggestion selon laquelle elle ne le fait pas, ou ne l'a pas fait, n'est tout simplement pas étayée par les faits», précisant que le sujet du calendrier international avait été discuté à plusieurs reprises avec l'Association mondiale des Ligues de football et la Fifpro en 2021 et 2022.

«Les principes stratégiques du calendrier international pour 2025-2030 ont été approuvés par le Conseil de la FIFA le 16 décembre 2022 et, par la suite, le calendrier lui-même a été approuvé par le Conseil de la FIFA le 14 mars 2023», poursuit l'instance qui invite l'Association mondiale des Ligues de football et la Fifpro à reprendre le «dialogue» avec elle.

AFP