Président de l’Association suisse de football, Dominique Blanc est convaincu que Murat Yakin reste l'homme de la situation malgré les résultats décevants de la Nati ces derniers mois.

Murat Yakin et Dominique Blanc en août 2021, lorsque le Bâlois avait été présenté comme nouveau coach de l'équipe nationale. KEYSTONE

Depuis le match nul concédé par l'équipe de Suisse contre le Bélarus (3-3) le 15 octobre dernier, son entraîneur Murat Yakin est la cible de nombreuses critiques. Malgré ces attaques, le Bâlois de 49 ans, qui vient de perdre sa maman, garde la confiance de l'ASF.

«Nous devons vivre avec les critiques de l'extérieur. Mais en interne, nous avions et avons une confiance totale en notre entraîneur. Murat Yakin est l'homme qu'il nous faut. Nous irons avec lui à l'Euro 2024», a déclaré le président de la fédération Dominique Blanc dans les colonnes du «Luzerner Zeitung».

Mais qu'adviendra-t-il de Yakin si la Nati devait figurer parmi les six équipes appelées à disputer les barrages qui attribueront les trois derniers billets pour l'Euro en Allemagne ? «Nous n'en avons pas parlé jusqu'à présent. Si nous ne l'avons pas fait, c'est aussi parce que nous sommes convaincus que nous nous qualifierons directement pour l'Euro», répond le patron de l'ASF.

Et quid de la discorde entre Murat Yakin et le capitaine de l'équipe de Suisse, Granit Xhaka ? «C'est résolu», assure Blanc. Avant de poursuivre : «Ce sont deux forts caractères. Pour moi, ce n'est pas un drame si les leaders ne sont parfois pas du même avis. L'important, c'est qu'ils échangent, discutent et trouvent des solutions pour le bien de l'équipe».