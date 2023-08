Pia Sundhage, sélectionneuse de l'équipe féminine du Brésil, quitte ses fonctions après l'échec des Auriverde en Coupe du monde cet été, a annoncé mercredi soir la Fédération brésilienne de football (CBF).

Pia Sundhage, sélectionneuse de l'équipe féminine du Brésil, quitte ses fonctions. Keystone

«Dans les prochains jours, la CBF annoncera une nouvelle commission technique, qui ouvrira un nouveau cycle en vue des Jeux olympiques de Paris 2024 et de la Coupe du monde féminine de 2027», indique la Fédération dans un communiqué.

Le Brésil, champion d'Amérique du Sud en titre, a été éliminé dès la phase de groupes du Mondial en Nouvelle-Zélande et en Australie début août. La Seleçao a terminé troisième de sa poule derrière la France et la Jamaïque, son plus mauvais résultat dans la compétition depuis 1995.

Pia Sundhage, de nationalité suédoise et âgé de 63 ans, était sous contrat depuis 2019 et jusqu'en 2024. Elle aurait dû mener l'équipe aux JO de Paris.

ATS