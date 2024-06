Buteur lors des deux dernières rencontres de la Suisse en Irlande et face à l’Estonie, Xherdan Shaqiri ne figure pas dans le onze appelé à affronter l’Autriche ce samedi à St. Gall. Une mesure forte.

Xherdan Shaqiri est sur le banc ce samedi à St. Gall. ATS

ATS

Murat Yakin, on le sait, considère avant tout le Bâlois comme un joker. Le sélectionneur alignera Steven Zuber et Ruben Vargas en soutien direct de Zeki Amdouni dans son dispositif en 3-4-2-1. A une semaine du match capital contre la Hongrie à Cologne, Murat Yakin aligne face à l’Autriche son équipe du moment. La seule incertitude réside dans le choix entre Nico Elvedi et Fabian Schär en défense centrale. Elvedi joue ce soir alors que Schär, touché mardi contre l’Estonie, est remplacé par Ricardo Rodriguez.

A noter que le capitaine Granit Xhaka honorera sa 125e sélection et Manuel Akanji sa 60e. Dans le camp autrichien, Heinz Lindner, le joueur du FC Sion prêté cet hiver à l’Union St. Gilloise, sera titularisé dans les buts,

L’équipe de Suisse évoluera dans la composition suivante: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Vargas, Zuber; Amdounii

