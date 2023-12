Le géant bancaire UBS devient le partenaire principal de l'Association suisse de football (ASF) jusqu'en juin 2028 au moins, prenant la suite du parrainage de son ancienne rivale Credit Suisse, rachetée au printemps dernier.

L'ASF et UBS s'unissent pour quatre ans. ats

La banque aux troix clés reprendra à partir de juillet 2024 le contrat de partenariat de Credit Suisse pour les quatre prochaines années, selon le communiqué de l'ASF publié mardi. UBS «poursuit ainsi sans interruption l'histoire à succès de trente ans que l'ASF et le Credit Suisse ont commencée en 1993.»

Comme jusqu'à présent, la moitié de toutes les contributions est directement versée à la relève et les équipes nationales féminines et masculines reçoivent les mêmes primes en cas de succès. UBS continue de «soutenir fortement le football féminin junior et actif par des initiatives ciblées».

Selon Dominique Blanc, président de l'ASF, «nous sommes reconnaissants et heureux d'avoir l'UBS comme partenaire solide à nos côtés et de continuer à avancer vers l'avenir sur des bases solides».

C'est seulement à l'été prochain que la marque UBS apparaîtra pour la première fois de manière visible comme sponsor des équipes nationales A. D'ici là, le logo du Credit Suisse sera encore en place.

Sergio Ermotti, qui a repris les manettes d'UBS dans la foulée du rachat de la banque aux deux voiles, a souligné que son établissement veut «poursuivre et soutenir ce qui se construit et se vit depuis trente ans sur les terrains de football de notre pays».

