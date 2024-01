L'Etat du Valais, la Ville de Sion, l'Associaion valaisanne de football et le FC Sion ont signé, jeudi matin, une lettre d'intention afin de pérenniser le football d'élite dans le canton.

Dans sa volonté de conserver le FC Sion dans le football professionnel, son président Christian Constantin semble avoir été entendu par les autorités politiques, communale et cantonale.

«Depuis des années, Christian Constantin porte quasiment seul sur ses épaules le football d'élite et professionnel en Valais. Quand il nous dit: «je ne serai pas éternel , il faut trouver des solutions» et bien, on choisit de s'asseoir autour de la table», résume le conseiller d'Etat Frédéric Favre pour expliquer la temporalité de la signature cette lettre d'intention.

Un nouveau stade ou pas ?

Point d'orgue du projet: un nouveau stade de 15'000 places assises pour 2029. Le choix d'une rénovation de Tourbillon ou la création d'une nouvelle enceinte sera tranché ultérieurement.

En conférence de presse, jeudi matin, Christian Constantin n'a pas caché son soutien à une nouvelle infrastructure. «Par expérience, je sais que les transformations coûtent cher pour un rendu bien moindre que la nouveauté», estime le Martignerain. «Ces 10-12 dernières années, la Ville a investi 15 millions de francs au niveau de Tourbillon», rappelle pour sa part le président de la cité valaisanne, Philippe Varone.

Délai : fin décembre 2024

Les partenaires ont également annoncé leur volonté de créer une académie de football à l'échelon cantonal pour les talents féminins et masculins du Valais. Elle serait soutenue financièrement à 25% par le Canton. «Pour le football en Valais, il y a un pas qui a été fait », se réjouit le patron dui FC Sion.

La lettre d'intention détaille les principes de coopération et de financement pour chaque partenaire ainsi qu'un planning des principales étapes prévues. Elle doit aboutir à la signature d'un contrat avant le 31 décembre 2024.

Plus-value immobilière pour la ville

Le projet global se monte à 510 millions de francs. Christian Constantin accepte d'investir jusqu'à 50 millions de francs dans le futur stade budgétisé à 150 millions de francs. L'Etat du Valais est, lui, prêt à payer le 30%. Le Grand Conseil devra, dans tous les cas, trancher la question. «Le projet soutenu par le Conseil d'Etat devra être efficient au niveau des deniers publics», précise Frédéric Favre. Le solde du montage financier sera lié aux investissements immobiliers prévus par Christian Constantin sur Sion.

De son côté, la Ville de Sion mettrait à disposition des terrains et des infrastructures pour la relève du FC Sion et la future académie cantonale. Elle en ferait de même avec des surfaces servant au projet immobilier de Christian Constantin, pierre angulaire du concept baptisé FC Sion 2030.

