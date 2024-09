Pratiquant un jeu insipide indigne des quintuples champions du monde, le Brésil a subi mardi sa quatrième défaite en huit matches dans les qualifications pour le Mondial 2026.

Rodrygo et le Brésil ont subi mardi leur 4e défaite en 8e matches en zone AmSud. KEYSTONE

ATS

La Seleçao a été battue 1-0 par le Paraguay à Asuncion. Les Brésiliens n'ont donc pas su enchaîner après leur victoire 1-0 vendredi face à l'Equateur, essuyant leur premier revers sous la houlette de Dorival Junior.

Alors qu'il ne manque plus qu'une journée avant la fin des matches aller, ils ont perdu la moitié de leurs rencontres lors de ces éliminatoires. Lors des qualifications pour le Mondial 2022, ils avaient décroché leur billet pour le Qatar sans la moindre défaite.

Les stars du Real Madrid Vinicius et Rodrygo n'ont pas su faire la différence face au Paraguay, tout comme Endrick, sevré de ballons et sorti à la mi-temps. Et après une domination stérile du Brésil, le Paraguay a ouvert le score sur une splendide frappe de l'extérieur du pied droit de Diego Gomez, 21 ans (20e).

À ce moment-là, les Brésiliens n'avaient pas tiré une seule fois au but. Ils ont toutefois failli égaliser dans la foulée, lors d'une des rares actions où Vinicius a montré son visage de candidat au Ballon d'or: il a mystifié Caceres sur l'aile gauche et a centré en retrait pour Arana, dont le tir a été sauvé sur la ligne (24e).

Une 2e défaite pour l'Argentine

L'Argentine a pour sa part subi sa deuxième défaite dans ces éliminatoires dans la chaleur étouffante de Barranquilla (près de 40 degrés de chaleur ressentie). Les champions du monde 2022 se sont inclinés 2-1 devant la Colombie, qui s'est ainsi vengée de sa finale de la Copa América perdue mi-juillet face à l'Argentine.

Un but de la tête du défenseur Yerson Mosquera, sur un ballon déposé par James Rodriguez (25e), a permis aux Cafeteros de prendre les devants. A la 49e, James a fait une nouvelle passe décisive mais cette fois-ci en direction de l'attaquant argentin Nicolas Gonzalez, qui est parti seul au but depuis le rond central (49e).

L capitaine colombien allait définitivement être le protagoniste principal du match en transformant puissamment en lucarne un penalty (2-1, 60e). Penalty qui a coûté à l'Argentine sa deuxième défaite dans cette zone AmSud après le revers (0-2) infligé à la Bombonera par l'Uruguay lors de la 5e journée en novembre.

Mais l'Albiceleste garde la tête de la poule unique avec 18 points. La Colombie (16) prend la 2e place à l'Uruguay (14), qui a dû se contenter d'un point au Venezuela. Le Brésil recule pour sa part au 5e rang derrière l'Equateur (4e, 10 points), qui a vaincu le Pérou 1-0 lors de cette 8e journée. Les six premiers gagneront leur ticket pour le Mondial 2026, tandis que le septième ira en barrage.

