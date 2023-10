Scène cocasse, instant gênant ou émouvant, vidéo hilarante ou encore coup de gueule : le monde du sport réserve souvent son lot de moments insolites, que ce soit en compétition ou sur les réseaux sociaux. Voici le dernier en date...

Djukic har taget en helt særlig ting med sig i parken i dag🧻😂 pic.twitter.com/VgneUFOM1i — discovery+ sport 🇩🇰 (@dplus_sportDK) October 28, 2023

Le 18 août dernier, la rencontre entre le Hvidovre IF et le FC Copenhague (1ère division danoise) avait dû être momentanément stoppée en raison d'une envie on ne peut plus pressante du gardien de l'équipe locale, Filip Djukic.

Alors afin de s'éviter une nouvelle déconvenue lors du match retour, qui s'est disputé samedi dernier, le portier monténégrin a pris les devants et s'est présenté sur la pelouse du Parken gourde et... papier toilette en main ! Ainsi, malgré la défaite 4-0 de son équipe, le cerbère de 24 ans n'a pas fini au bout du rouleau.

«L'arbitre de la rencontre a beaucoup ri quand je lui ai montré ce que j’avais apporté», a d'ailleurs révélé Djukic au terme de la rencontre au micro de la chaîne danoise TV2 Sport.