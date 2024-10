Le plan de sauvegarde de l'emploi prévu aux Girondins de Bordeaux (4e division) après le placement du club en redressement judiciaire a débuté cette semaine, a appris l'AFP mercredi de source proche du dossier. Ce plan va concerner 86 salariés, prévenus par courrier.

Les Girondins de Bordeaux sont dans une situation plus que critique (photo d'illustration). IMAGO

C'est une conséquence attendue et redoutée de la chute du club, relégué administrativement de deux divisions cet été. Huitante six employés, parmi lesquels certains travaillent depuis deux décennies au siège social du club sextuple champion de France, ont reçu ces derniers jours un courrier leur notifiant leur licenciement.

Ce plan social, dont l'ampleur était redoutée par le CSE (Comité social et économique) qui s'en était ému fin août dans un courrier adressé à l'AFP, aura un coût compris entre 6 et 7 millions d'euros, selon une autre source proche du club, confirmant une information de France Bleu Gironde.

Il sera pris en charge au départ par le régime de garantie des salaires (AGS) avant de figurer dans les dettes du club à la fin de la procédure de redressement judiciaire, dont la poursuite jusqu'à fin janvier 2025 a été validée le mois dernier par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Durant cette procédure, une dizaine de personnes va former un organigramme transitoire pour gérer les affaires courantes et permettre au club, 14e de National 2 et qualifié pour le 6e tour de la Coupe de France, de fonctionner au quotidien.

