Lors de l'assemblée générale de la Swiss Football League, Philipp Studhalter a été confirmé dans sa fonction de président par les représentants des 22 clubs. Vincent Steinmann (Lausanne-Sport), Patrick Burgmeier (Vaduz) et Sandro Burki (Aarau) ont réussi à entrer dans le comité et sont élus pour deux ans.

Philipp Studhalter a été confirmé dans sa fonction de président de la SFL ce vendredi 17 novembre. KEYSTONE

Le comité de neuf personnes se compose donc du président Studhalter, des trois nouveaux venus ainsi que du CEO d'YB Wanja Greuel, du président de Saint-Gall Matthias Hüppi, du directeur financier de Lugano Michele Campana, du propriétaire de Bâle David Degen et du membre indépendant Urs Egger. Philipp Bonorand, Marco Degennaro et Richard Feuz ne se sont pas représentés, et le nouveau candidat Tiziano Sorrenti (Neuchâtel Xamax) n'a pas été retenu.

Par ailleurs, l'assemblée a procédé à de petites modifications du règlement. Dans le règlement sur la procédure disciplinaire de la SFL, les représentants des clubs ont suivi la proposition du comité d'introduire un article sur la base duquel les déclarations portant atteinte à l'honneur des joueurs et des fonctionnaires dans des interviews et dans les médias sociaux peuvent être sanctionnées disciplinairement. La proposition d'infliger une amende de 10'000 francs à un club qui emploie un non-amateur sans permis de travail valable a également été adoptée.

ats