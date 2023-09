L'ancien attaquant vedette serbe Savo Milosevic a été nommé vendredi sélectionneur de l'équipe de Bosnie, son troisième coach depuis le début des qualifications pour l'Euro 2024, qui désormais semble être accessible pour les Bosniens uniquement par la voie des barrages.

Le Serbe Savo Milosevic a été nommé sélectionneur de la Bosnie. imago images/Newspix

Savo Milosevic, 50 ans, succède au Bosnien Meho Kodro, limogé après seulement deux matches des qualifications, alors qu'il avait signé en août un contrat jusqu'en mars 2024.

«Je suis ici pour une seule raison (...) parce que je crois sincèrement que cette équipe peut décrocher une place à l'Euro, qu'elle a suffisamment de qualités pour y être», a déclaré Milosevic, qui est natif de Bosnie, en conférence de presse à Sarajevo, peu après sa nomination par la Fédération bosnienne de football (N/FSBIH).

Les Bosniens ont gagné avec difficulté le 8 septembre contre le Liechtenstein (2-1), avant d'être battus trois jours plus tard par l'Islande (1-0), une défaite qui a scellé le sort de Kodro (ex-Servette et Stade Lausanne-Ouchy).

Contrarié par l'annonce de son licenciement, Kodro a écrit une lettre ouverte aux membres du comité exécutif de la N/FSBIH: «Ma seule erreur était celle d'avoir eu mes propres critères pour choisir les joueurs», a-t-il fustigé.

Kodro avait succédé au technicien franco-bosnien Faruk Hadzibegic, démis de ses fonctions en juin, cinq mois après sa nomination, à l'issue de quatre matches des qualifications à l'Euro, dont trois défaites.

Avec 6 points et alors qu'il reste quatre matches avant les barrages en mars, l'équipe d'Edin Dzeko et de Miroslav Stevanovic (Servette) occupe la 4e place dans le Groupe J, dominé par le Portugal (13 points) et la Slovaquie (13 points).

