Le Sporting Portugal a été sacré Champion du Portugal après la défaite 2-0 du Benfica face à Famalicao (2-0). Il s'agit du 20e titre pour le club formateur de Cristiano Ronaldo.

Les fans du Sporting Portugal peuvent laisser éclater leur joie. IMAGO/GlobalImagens

ATS

Le Sporting succède à son grand rival de Lisbonne, titré à 38 reprises, soit huit de mieux que le FC Porto. Le nouveau champion, dont le dernier titre national remontait à 2021 après une disette de 18 ans, avait éliminé les Young Boys en février dernier en seizième de finale de l'Europa League avant d'échouer devant l'Atalanta.

Son attaquant suédois Viktor Gyokeres, âgé de 25 ans et arrivé de Coventry l'été dernier, est en tête du classement des buteurs avec 27 buts. Le Sporting Portugal, qui n'a perdu que deux matches de championnat cette saison, est entraîné depuis 2020 par Ruben Amorim, ancien international et joueur de... Benfica, âgé de 39 ans. Il remporte ainsi un second titre à la tête du Sporting après celui de 2021.

Son équipe peut encore réaliser le doublé puisqu'elle rencontrera le FC Porto en finale de la Coupe nationale, le 26 mai.

