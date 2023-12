Le voeu de Shaqiri est exaucé ! La Nati se frottera à l’Allemagne

L’équipe de Suisse peut revoir la vie en rose après un automne mortifiant. A Hambourg, le tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2024, lui a souri.

La sélection de Murat Yakin figure dans le groupe A avec l’Allemagne, la Hongrie et l’Ecosse. « Pire » équipe qualifiée directement par le biais du tour préliminaire, la Suisse n’a pas vraiment le droit de se plaindre. Même avec le soutien de son public, rien ne dit que l’Allemagne sortira du tunnel dans lequel elle se trouve depuis plus de cinq ans. Quant à la Hongrie et à l’Ecosse, elles n’étaient pas les équipes les plus redoutables des chapeaux 2 et 3.

La Suisse livrera ses deux premiers matches à Cologne, le 15 juin contre la Hongrie et le 19 juin face $ l’Ecosse. Elle bouclera son premier tour le 23 juin à Francfort contre l’Allemagne. Avec l’espoir que cette rencontre n’aura plus aucune incidence sur sa qualification pour les huitièmes de finale. Elle se doit de classer l’affaire lors de ses deux rencontres à Cologne.

Cologne où elle aura une revanche à prendre dix-huit ans après son élimination en huitième de finale de la Coupe du monde contre l’Ukraine, un soir où fut commis la plus tragique erreur de coaching de son histoire avec le remplacement d’Alex Frei quelques instants seulement avant la séance de tirs au but.

«Ce groupe m'emballe»

«Ce groupe m’emballe, s’enflamme déjà Remo Freuler. Jouer contre l’Allemagne lors de l’Euro qu’elle organise est gratifiant. L’ambiance à Francfort sera magnifique. Et avec la Hongrie et l’Ecosse, nous affronterons deux équipes qui jouent un beau football.» L'avis du demi de Bologne doit être partagé par ses coéquipiers.

La Suisse a les moyens de briller lors de ce premier tour même si Silvan Widmer rappelle «qu’il conviendra de ne sous-estimer aucun adversaire». Après leur parcours dans le tour préliminaire, les Suisses pourraient toutefois difficilement bomber le torse le 15 juin à Cologne au moment d’engager le fer.

«Nous pouvons être heureux de ce tirage, souligne pour sa part Murat Yakin. L’Allemagne sera la favorite même si ses derniers résultats n’ont pas été conformes aux attentes. Quant à la Hongrie et à l’Ecosse, elles ont disputé un excellent tour préliminaire. Ces deux équipes possèdent des individualités brillantes. Mais nous allons tout faire pour nous qualifier.»

On rappellera que ce premier tour n’éliminera que huit des vingt-quatre équipes en lice. Faire partie de cette «charrette» sera sans doute fatal à Murat Yakin...

Le «groupe de la mort» pour la France

La Suisse a eu de la chance d’échapper au traditionnel «groupe de la mort» qui réunira la France, les Pays-Bas, l’Autriche et, très certainement, la Pologne. Absent à Hambourg pour des raisons médicales, Didier Deschamps n’a pas été accompagné lors de ce tirage au sort par sa chance coutumière. Les Bleus devront vraiment s’employer pour ne pas laisser trop de plumes dans ce premier tour. Tenante du titre, l'Italie ne sera, quant à elle, à l'abri de rien face à l'Espagne, la Croatie et l'Albanie.