Le Brésilien Romario, champion du monde 1994, va rechausser les crampons à 58 ans pour aider le club qu'il préside, a annoncé mardi l'avant-centre de légende qui avait pris une retraite sportive tardive il y a près de 15 ans.

Romario était devenu champion du monde en 1994 avec le Brésil. IMAGO

AFP Nicolas Larchevêque

«Je ne vais pas disputer tout le championnat, mais je vais jouer quelques matchs avec l'équipe de mon cœur et réaliser un dernier rêve: jouer aux côtés de mon fils», a écrit Romario sur son compte Instagram.

Il enfilera le maillot de l'América de Rio de Janeiro, club qu'il préside depuis janvier et sous les couleurs duquel il a brièvement joué en 2009, lors du tournoi de deuxième division de l'État de Rio de Janeiro (Campeonato Carioca Serie A2) qui commence en mai et se termine en août.

Le vainqueur de cette compétition évoluera en première division de l'Etat de Rio début 2025, où s'affrontent les équipes de Rio qui font partie de l'élite brésilienne, comme Flamengo, Fluminense, Vasco de Gama et Botafogo.

Depuis sa retraite sportive, après une longue carrière dans des clubs brésiliens (Vasco de Gama, Fluminense, Flamengo) et un passage en Europe (PSV Eindhoven, FC Barcelone, Valence), Romario s'est engagé en politique et est sénateur, élu en 2015 et réélu en 2022.

À l'América, club fondé en 1904 qui traverse une grave crise économique, Romario jouera donc au côté de son fils, l'attaquant Romarinho, qui a signé en mars.