L'Inter Miami de Lionel Messi et Al-Nassr de Cristiano Ronaldo s'affronteront en février en Arabie Saoudite, dans ce qui pourrait être l'une des dernières confrontations, voire la dernière, entre les deux géants du 21e siècle.

L'Inter Miami de Lionel Messi et Al-Nassr de Cristiano Ronaldo s'affronteront en février en Arabie Saoudite. KEYSTONE

L'Inter a été invité pour participer à la traditionnelle Riyadh Season Cup, un tournoi à trois clubs avec les équipes saoudiennes de Al Nassr et Al-Hilal (le club de Neymar, blessé pour plusieurs mois). Les dates exactes des rencontres n'ont pas été précisées.

Lionel Messi, huit fois Ballon d'Or, et Cristiano Ronaldo, cinq fois Ballon d'or, se sont affrontés directement à 37 reprises dans leurs carrières, dont 30 fois dans le clasico espagnol, lorsque l'Argentin jouait à Barcelone et le Portugais au Real Madrid. Selon les statisticiens du football, Messi a gagné 17 fois et Ronaldo 11 fois, pour neuf matches nuls.

La dernière confrontation entre les deux superstars s'est déroulée le 19 janvier 2023 à Ryad lors d'un match amical remporté 5-4 par le PSG de Lionel Messi face à une sélection des meilleurs joueurs évoluant en Arabie saoudite conduite par son capitaine Ronaldo.

ATS