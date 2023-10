Gianni Infantino a présenté les condoléances de la FIFA aux présidents des Fédérations palestinienne et israélienne. Le président de la FIFA a envoyé une lettre aux deux instances en réaction au conflit sanglant entre Israël et Gaza.

«La FIFA se joint aux appels à une fin immédiate des hostilités et pour l'apaisement immédiat des souffrances des peuples israélien et palestinien, écrit Gianni Infantino. Le monde du football tient à affirmer sa solidarité avec les peuples d'Israël et de Palestine, et avec toutes les victimes innocentes qui ont payé un prix épouvantable.»

ats