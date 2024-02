La Côte d'Ivoire a remporté la CAN qu'elle organisait. A Abidjan, les Elephants ont battu le Nigeria 2-1 en finale après avoir été menés à la pause.

Menés à la pause, les Ivoiriens ont su trouver les armes afin de déjouer le Nigéria. IMAGO/Shengolpixs

Malgré une nette domination ivoirienne, les Super Eagles ont frappé les premiers sur une tête de Troost-Ekong (38e). Mais la Côte d'Ivoire a su réagir grâce à des buts de Kessié (62e) et Haller (81e) pour décrocher la troisième CAN de son histoire après 1992 et 2015. Et dire que les Elephants avaient frôlé l'élimination en phase de poules...

La victoire du pays organisateur dans ce match est méritée. Le Nigeria a évolué de manière trop timide et défensive. L'essentiel du jeu a été fait par les Ivoiriens, qui auraient pu l'emporter plus nettement avec davantage de précision dans le dernier geste.

Cette finale a aussi pris un petit côté historique. C'est en effet la première avec les Ivoiriens dans laquelle des buts sont inscrits. Les quatre précédentes s'étaient en effet décidé aux tirs au but après un 0-0!

ats