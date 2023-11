Pour imiter les neuf équipes déjà qualifiées pour l'Euro 2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet), l'Italie tenante du titre joue gros lors des deux derniers matches de qualifications. Ceux-ci peuvent sourire aux Pays-Bas.

Les Pays-Bas voient les portes vers l’Euro en Allemagne s’entrouvrir. Keystone

L'Allemagne en tant que pays hôte, l'Autriche, la Belgique, l'Angleterre, la France, le Portugal, l'Écosse, l'Espagne et la Turquie ont déjà validé leur billet. Douze sésames sont encore en jeu via les qualifications. Après le tirage au sort du tournoi, prévu le 2 décembre à Hambourg, il faudra encore attendre jusqu'au 26 mars et la fin des barrages pour connaître l'identité des trois derniers qualifiés et de l'ensemble des 24 nations participantes.

Pour défendre son titre, l'Italie espère ne pas avoir à passer par ces dangereux barrages printaniers. Histoire d'éviter une nouvelle frayeur, après deux absences en Coupe du monde.

Italie sous pression

Actuellement 3e du groupe C six points derrière l'Angleterre et trois derrière l'Ukraine, l'Italie doit battre la Macédoine du Nord vendredi pour se mettre en situation favorable. Elle passerait alors 2e – à la différence particulière – avant d'affronter l'Ukraine lors d'un match décisif à l'extérieur lundi.

Derrière la France, qui a largement dominé le groupe B, les Pays-Bas peuvent se qualifier s'ils battent l'Irlande samedi. Les Néerlandais, qui devancent la Grèce à la différence particulière, finiront leur campagne contre Gibraltar mardi.

Dans le groupe de la Turquie, déjà qualifiée, le Pays de Galles (2e, 10 pts) se qualifiera s'il bat l'Arménie et si la Croatie perd contre la Lettonie. La Croatie (3e, 10 pts), en sa qualité de finaliste de la Ligue des nations vaincue par l'Espagne, serait reversée en barrage en cas de 3e place finale dans ce groupe D.

L'Albanie, première du groupe E, sera de la partie en Allemagne si elle ne perd pas contre la Moldavie vendredi ou si la Pologne bat la République tchèque, 2e à deux points de l'Albanie. Les Tchèques obtiendront leur ticket s'ils battent la Pologne. Avec trois points de moins que l'Albanie malgré un match en plus, les Polonais doivent impérativement gagner contre la République tchèque pour rester en course.

Dans le groupe G, la Hongrie et la Serbie filent vers une qualification, tout comme la Slovénie et le Danemark dans le groupe H et la Slovaquie dans le groupe J, dominé par le Portugal déjà qualifié.

AFP