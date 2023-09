Les SR Delémont réalisent l’impensable, le LS passe aussi

Décidément, le vert n'a pas porté chance à la Super League en 16es de finale de la Coupe de Suisse. Après Yverdon face à Rapperswil samedi, c'est St-Gall qui a connu l'élimination à Delémont (2-1) dimanche.

Les SR Delémont jubilent après avoir sorti St-Gall de la Coupe de Suisse. KEYSTONE

Sur les douze clubs de première division engagés, il n'en reste plus que neuf. La faute aux deux clubs précités et à Sion qui a réussi l'exploit de sortir GC (3-0).

Les Jurassiens de Promotion League ont donc fait vaciller le 4e de Super League. Ils ont trouvé la faille par deux fois en première mi-temps grâce à François à la 14e et Cesca à la 39e. Juste après l'ouverture du score, Von Moos avait pu égaliser pour les Brodeurs (17e).

En deuxième période, les joueurs de Peter Zeidler ont bien tenté de niveler la marque, mais ils ont fait preuve d'un peu trop de suffisance. De leur côté, les Delémontains se sont accrochés à leur but d'avance avec beaucoup de courage et ont su résister à la pression des hommes de Suisse orientale en fin de partie. Les Jurassiens espèrent bien poursuivre leur épopée et pourquoi pas faire aussi bien qu'en 1982 lorsqu'ils avaient atteint les demi-finales.

Rapperswil jubile

Rapperswil a lui fêté le plus grand succès de sa jeune histoire en Coupe. Membre de Promotion League comme Delémont, le club saint-gallois n'occupe que la 16e place. Meilleur romand de Super League (7e) avec une victoire contre Servette et un nul contre Young Boys, Yverdon s'est ainsi laissé surprendre.

A la 65e minute, le Portugais de Genève André Ribeiro a inscrit le but en or. L'attaquant, qui a joué 30 matches de Super League pour St-Gall et Grasshopper, a marqué sur une action de contre.

Servette et le LS assurent

Pas de problème en revanche pour Servette et Lausanne. A Bulle, le SFC s'est rapidement mis à l'abri. Dereck Kutesa a ouvert la marque d'un plat du pied bien placé (12e) puis Chris Bedia a doublé la mise sur un penalty (37e). Bradley Mazikou a inscrit le 3-0 sur une reprise spectaculaire (57e). Les Gruériens ont alors réduit le score par Yanis Lahiouel, l'ancien joueur de Stade Lausanne et Neuchâtel Xamax. Mais Bulle a fini à dix dès la 68e minute suite à l'expulsion de Tudonda. Enzo Crivelli a clos le score sur un nouveau penalty (77e).

Le LS est de son côté allé s'imposer 4-0 à Brühl dans le canton de St-Gall. Sanches a ouvert le score en première mi-temps, mais les joueurs de Ludovic Magnin ont véritablement passé l'épaule au cours de la deuxième période. Bernede (57e) puis Labeau (62e) ont coupé toute envie de rébellion adverse.

Les favoris s'en sortent

Lugano a, lui aussi, évité le piège. Les Tessinois se sont imposés 3-0 sur la pelouse du FC Lancy, club genevois de 2e ligue interrégional. L'international slovène Zan Celar a inscrit un doublé dont le premier but dans le temps additionnel de la première mi-temps sur un centre en retrait. Mattia Bottani a complété la marque pour le vainqueur de la Coupe 2022 et finaliste l'an dernier.

Lucerne a eu recours aux prolongations pour prendre la mesure de Thoune (3-1 ap). De son côté, le FC Bâle s'est promené contre Bosphorus Berne (2e i) avec le carton de la journée 8-0. Onex est sorti vainqueur du duel entre équipes de 2e ligue. Les Genevois se sont imposés 2-1 sur la pelouse de l'équipe zurichoise de Greifensee.

Winterthour a eu pour sa part besoin des arrêts de jeu pour se qualifier à Aarau (2-1). Pas de soucis enfin pour le leader de Super League Zurich qui n'a pas eu besoin de forcer son talent à Tuggen (3-0).

ats