L'équipe de Suisse dames passe de défaite en défaite en Ligue des nations contre les meilleures nations du continent. Ce mardi, les Suissesses accueillent les championnes du monde espagnoles au Letzigrund de Zurich (19h00).

Les Suissesses restent sur deux défaites cinglantes contre l’Espagne. Keystone

1-5 lors de l'élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde à Auckland, 0-5 lors du match à l'extérieur de Ligue des nations à Cordoba, les Espagnoles ont montré clairement à deux reprises les limites des joueuses de la coach nationale Inka Grings.

A cela s'ajoutent les deux défaites 0-1 contre l'Italie et la Suède ces dernières semaines malgré quelques bonnes phases de jeu. La relégation en Ligue B semble promise aux Suissesses sans une violente réaction.

Les Suissesse ont un besoin urgent de points, mais pour cela, il faudrait pouvoir marquer des buts. Malheureusement, la précision manque toujours dans les moments décisifs. Au cours des treize matches disputés sous la conduite de l'ancienne attaquante de classe mondiale allemande, la sélection helvétique n'a inscrit que huit buts. Et trois étaient tombés lors du 3-3 contre la Zambie avant le départ pour la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande.

Si l'on excepte l'autogoal de l'Espagne début août en Coupe du monde, la Suisse attend un but depuis 566 minutes, soit plus de six matches. La dernières buteuse suisse se nomme Seraina Piubel, qui avait inscrit le 2-0 contre les Philippines le 21 juillet à Dunedin. Il s'agissait également de l'unique victoire de l'ère Grings.

ATS