Mario Balotelli flambe pour son retour aux affaires !

Mario Balotelli a brillé pour sa première apparition avec Adana Demirspor. L’ancien attaquant du FC Sion a inscrit un doublé dimanche lors de la large victoire du club turc (4-0).

GOL | Adana Demirspor 1-0 Alanyaspor



⚽️ 30’ Mario Balotelli



L’air est-il meilleur en Turquie qu’en Valais ? Cela semble en tout cas être le cas pour Mario Balotelli. Après son passage manqué dans le championnat suisse et au FC Sion, le buteur italien a retrouvé le chemin du terrain et... du but. Et plutôt deux fois qu’une.

Dimanche à l’occasion de la 7e journée de Süper Lig turque, «Super Mario» a réussi ses débuts avec Adana Demirspor contre Alanyaspor (4-0) en «claquant» un doublé en 17 minutes. Il a d’abord ouvert le score d’une jolie tête piquée en première mi-temps (30e), avant de récidiver juste après l’heure du thé (47e).

Avec cette performance, le Transalpin de 33 ans, qui n’avait plus joué depuis mai dernier et une défaite 5-0 contre Servette, entame de la meilleure des manières sa deuxième aventure avec l’actuel troisième du championnat turc. Avant d’atterrir à Tourbillon, Balotelli s’était déjà illustré à Adana, inscrivant 18 buts lors de la saison 2021/2022. Alors, bis repetita ?